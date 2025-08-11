No a 35 milioni: il Parma avvisa l’Inter su Leoni

Con il trasferimento di Koni De Winter al Milan in dirittura d’arrivo, l’Inter – se da una parte ha perso uno dei suoi obiettivi sul mercato – dall’altra ha invece guadagnato una concorrente in meno nella corsa a Giovanni Leoni. Con l’acquisto del centrale belga i rossoneri hanno completato gli arrivi nel reparto arretrato, tirandosi fuori dalla bagarre per il centrale del Parma.

Se in Italia l’Inter in questo momento non sembra avere concorrenti davanti a sé, è in Inghilterra che la situazione può farsi preoccupante. Il Liverpool continua ad osservare in silenzio gli sviluppi intorno al classe 2006, pronto a presentare un’offerta da un momento all’altro. Sempre dalla Premier, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, era arrivata un’altra proposta importante nelle scorse settimane.

Un club inglese di seconda fascia aveva infatti presentato un’offerta da 35 milioni di euro per Leoni, rifiutata però dal Parma. Una risposta inequivocabile che fa lievitare il prezzo del cartellino del ragazzo intorno ai 40 milioni. Lo stesso difensore aveva in quell’occasione respinto la corte della Premier, ma sarebbe disposto a cambiare idea dinnanzi all’assalto di un top club come il Liverpool.