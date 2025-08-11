Gazzetta: “Senza Lookman ECCO due colpi per l’Inter”

La giornata di oggi potrebbe essere quella in cui l’Inter avrebbe deciso di mollare la spugna in merito alla lunga trattativa per Ademola Lookman, secondo quanto scritto oggi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. I nerazzurri sono arrivati ad un punto della sessione di calciomercato in cui serve prendere delle scelte forti.

Sempre secondo la rosea, con i soldi risparmiati dal mancato colpo del nigeriano dell’Atalanta, adesso l’Inter potrà puntare ad un doppio innesto di valore per completare i movimenti di mercato in entrata di questa finestra estiva. Il primo, come già riportato qui su queste colonne, potrebbe essere Jadon Sancho.

Il secondo profilo invece sarebbe quello che porta a Morten Frendrup del Genoa. Il mediano danese ha spiccato in mezzo agli altri nell’ultima stagione di Serie A per le sue abilità difensive e per questo è finito nel mirino dell’Inter visto che Chivu vuole anche un centrocampista con queste caratteristiche di interdizione.