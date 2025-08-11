11 Agosto 2025

Gazzetta: “Senza Lookman ECCO due colpi per l’Inter”

I nerazzurri studiano altre strade

La giornata di oggi potrebbe essere quella in cui l’Inter avrebbe deciso di mollare la spugna in merito alla lunga trattativa per Ademola Lookman, secondo quanto scritto oggi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. I nerazzurri sono arrivati ad un punto della sessione di calciomercato in cui serve prendere delle scelte forti.

Sempre secondo la rosea, con i soldi risparmiati dal mancato colpo del nigeriano dell’Atalanta, adesso l’Inter potrà puntare ad un doppio innesto di valore per completare i movimenti di mercato in entrata di questa finestra estiva. Il primo, come già riportato qui su queste colonne, potrebbe essere Jadon Sancho.

Il secondo profilo invece sarebbe quello che porta a Morten Frendrup del Genoa. Il mediano danese ha spiccato in mezzo agli altri nell’ultima stagione di Serie A per le sue abilità difensive e per questo è finito nel mirino dell’Inter visto che Chivu vuole anche un centrocampista con queste caratteristiche di interdizione.

Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.