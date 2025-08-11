Esposito lascia l’Inter: intesa totale per l’addio in Serie A

Una delle trattative più imprevedibili e ricca di colpi di scena di questa estate, sta finalmente per volgere al termine. Dopo essere rimbalzato da un club all’altro nel giro di pochi giorni, questa mattina è arrivata l’intesa definitiva che mette fine al tormentone che riguarda Sebastiano Esposito.

L’attaccante dell’Inter, che ad un certo punto sembrava vicinissimo al Parma, alla fine ha ceduto all’offerta del Cagliari che sino all’ultimo istante ha creduto fortemente nel sorpasso agli emiliani. Come confermato da Sky Sport, le parti hanno raggiunto l’intesa totale e nelle prossime ore il classe 2002 verrà annunciato come nuovo acquisto.

Rispetto a quanto circolato nei giorni scorsi, è cambiata leggermente la formula dell’operazione. Esposito lascerà l’Inter con la formula del prestito gratuito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro, più il 40% sulla futura rivendita rimarrà nelle mani del club nerazzurro, solo se superiore ai 4 milioni di euro. Al centravanti, invece, andrà un contratto di cinque anni da 750mila euro di ingaggio a stagione più bonus.