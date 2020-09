Chelsea, Lampard taglia fuori Moses: “Non fa parte della prima squadra, vedremo cosa fare”

Victor Moses non farà parte della rosa del Chelsea nel corso di questa stagione. A confermare la decisione già presa è stato l’allenatore dei Blues, Frank Lampard, che ha apertamente ufficializzato la sua esclusione dalla prima squadra del club londinese.

“Al momento non fa parte della prima squadra. Con loro abbiamo creato una buona dimensione e lui non ne fa parte. Lo conosco molto bene, vedremo come si evolverà la sua situazione in questa ultima settimana”, sono state le sue parole riportate da Goal.com. Al momento appare difficile un ritorno all’Inter, visto che la batteria degli esterni a disposizione di Antonio Conte è ben fornita. Di certo, però, entro pochi giorni Moses dovrà trovarsi una nuova sistemazione sul mercato.

