Il Belgio dirama la lista dei convocati: ci sono Lukaku e Vanheusden

In vista dei tre impegni della prossima settimana, in amichevole contro la Costa d’Avorio ed in Nations League contro Inghilterra ed Islanda, Roberto Martinez ha diramato la lista dei 33 convocati per il suo Belgio.

All’interno, presenti diversi nomi del calcio italiano, come Dries Mertens e Alexis Saelemaekers; soprattutto, però, sono stati convocati sia Romelu Lukaku (scelta abbastanza ovvia) che Zinho Vanheusden, difensore dello Standard Liegi su cui l’Inter ha ancora un diritto di controriscatto.

