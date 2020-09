Sky – Inter, centrocampo completo? Anche con la partenza di Nainggolan, niente ingressi: sfuma Kanté

Il puzzle del mercato attende gli ultimi tasselli, ma dovrebbe essere ben presto completato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il centrocampo nerazzurro non dovrebbe più subire cambiamenti in questi giorni conclusivi di trattative, nonostante l’uscita di Nainggolan in direzione Cagliari. Il vero e proprio sogno in casa Inter, N’Golo Kanté, sembra essere sfumato.

L’arrivo di Vidal sembra aver completato dunque il reparto, che non verrà ulteriormente sfoltito dopo la partenza del belga verso la Sardegna. Anche la trattativa tra Inter e Napoli per Matias Vecino, infatti, pare essersi arenata: gli uomini di Conte, perlomeno in mezzo al campo, non dovrebbero subire stravolgimenti.

