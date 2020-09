Insua su Lautaro: “Gioca alla grande con Lukaku, è uno dei migliori al mondo. Barcellona? Nessuno ha certezze”

Emiliano Insua, ex difensore dello Stoccarda, ora in forza ai Los Angeles Galaxy, e connazionale di Lautaro Martinez, ha parlato del numero 10 dell’Inter in conferenza stampa.

Ecco, dunque, le parole di Insua su Lautaro Martinez: “Aveva dimostrato già in Argentina di essere un grande calciatore e dopo essere arrivato all’Inter c’erano molti dubbi su di lui. Si è adattato in fretta però. Sta giocando alla grande con Lukaku e formano una bellissima coppia, visto che si aiutano tanto a vicenda. L’anno scorso, inoltre, ha dimostrato di essere uno degli attaccanti più forti al mondo. Deve continuare così. Barcellona? Tutti dicono che vada lì, ma nessuno ha certezze“.

