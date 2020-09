UFFICIALE – Inter, un giovane saluta: l’NK Celje acquista Roric a titolo definitivo

L’Inter saluta un canterano. Maj Roric è un nuovo giocatore dell’NK Celje. Il centrocampista passa al club sloveno a titolo definitivo. Arrivato sulle sponde dei Navigli nel 2016, il classe 2000 ha militato nel settore giovanile nerazzurro per tre anni. Nel 2019 passa infatti in prestito all’SKF Sered, compagine slovacca con la quale realizza un gol e due assist in venti presenze.

Questo il comunicato tramite il quale il club nerazzurro ha annunciato il ritorno in patria dello sloveno: “FC Internazionale Milano comunica la cessione a titolo definitivo del centrocampista sloveno classe 2000 Maj Roric alla società NK Celje“.

