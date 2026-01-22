Chivu incontra Oaktree in sede: mercato e non solo

La Gazzetta dello Sport conferma l’incontro avvenuto in sede con la presenza di Cristian Chivu, chiamato dai dirigenti di Oaktree. Al vertice hanno partecipato anche Katherine Ralph, manager di riferimento del fondo per le questioni quotidiane del club, e il presidente Giuseppe Marotta, che ha espresso grande apprezzamento per l’impatto del tecnico rumeno sulla squadra.

Secondo quanto riportato, il vertice non ha riguardato operazioni di mercato. Al centro della discussione ci sono state piuttosto le strategie finanziarie, argomento sul quale Chivu si è mostrato interessato per comprendere meglio le possibilità future di rafforzamento della rosa. Questo non ha impedito un aggiornamento sulle trattative in corso, affrontato nei colloqui con Marotta e Piero Ausilio.

Non è un segreto che l’Inter stia valutando un rinforzo sulla corsia destra da aggiungere a Dumfries. La prospettiva di una cessione di Luis Henrique in Inghilterra o Turchia resta concreta. Dopo aver visto sfumare Cancelo e constatato le difficoltà per riportare Ndoye in Italia, anche la pista Perisic si presenta complicata, visto che il PSV vorrebbe trattenerlo.

Ad Ausilio sono stati proposti altri nomi, tra cui l’argentino Molina dell’Atletico Madrid o il belga Meunier del Lilla. Entrambi i profili sono stati però scartati, perché il tecnico cerca un esterno di qualità e non semplicemente un terzino di spinta. Sul fronte giovani, si è riaperta la trattativa per il difensore croato Mlacic, che in ogni caso resterà all’Hajduk fino a giugno.