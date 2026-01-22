Perisic-Inter negli ultimi giorni: la decisione è presa

L’Inter ha fatto la sua scelta per rinforzare la fascia e non intende cambiare idea. Dopo aver valutato diverse opzioni sul mercato, sia in Italia che all’estero, la società nerazzurra ha individuato in Ivan Perisic il profilo ideale per le proprie esigenze. Il croato, attualmente in forza al Psv, rappresenta secondo allenatore e dirigenza l’innesto perfetto per esperienza, capacità tecniche e mentalità vincente.

Come confermato da Tuttosport, ieri pomeriggio in Viale della Liberazione si è tenuto un incontro di mercato tra Chivu e i vertici del club. Al centro della riunione, tra le altre cose, è anche parlato del possibile ritorno del giocatore croato. Il Psv, però, non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente di un elemento così importante e chiede una cifra significativa per il cartellino.

Nonostante le resistenze del club di Eindhoven, a Milano filtra ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione. La volontà condivisa del giocatore e dell’Inter di ritrovarsi per un’ultima avventura insieme in questa seconda parte di stagione potrebbe fare la differenza. Perisic si trova bene in Olanda e difficilmente spingerà in modo aggressivo per la cessione, ma l’idea di tornare protagonista con la maglia nerazzurra lo attira parecchio.