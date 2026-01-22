Due nomi per il colpo estivo dell’Inter: un big a costo zero

La proprietà nerazzurra ha già definito la strategia per la prossima estate. Oaktree vuole regalare all’Inter un rinforzo di caratura internazionale, un investimento capace di alzare ulteriormente il profilo del club. L’indicazione arrivata dal fondo è chiara: serve un colpo in grado di rafforzare la rosa e al tempo stesso accrescere il valore del marchio nerazzurro.

Le prime ipotesi sul tavolo sono già emerse. Secondo il Quotidiano Sportivo, i dirigenti dovranno confrontarsi direttamente con i vertici della proprietà per definire il profilo giusto. Tra i nomi che circolano con insistenza c’è quello di Nico Paz, giovane talento argentino che a giugno farà ritorno al Real Madrid dopo i due anni al Como. Un profilo giovane, in linea dunque con le indicazioni del fondo americano.

Ma non è l’unico obiettivo. L’altra pista porta a Bernardo Silva, centrocampista portoghese del Manchester City. Il giocatore ha 31 anni e il suo contratto con i Citizens scadrà al termine della stagione. Un’occasione a parametro zero che potrebbe rivelarsi interessante per esperienza e qualità tecnica.

Due profili diversi per età e caratteristiche, ma entrambi capaci di garantire quel salto di qualità richiesto dalla proprietà. La scelta finale dipenderà anche dalle disponibilità economiche e dalle valutazioni tecniche dello staff dirigenziale nerazzurro.