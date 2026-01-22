Calhanoglu verso il rientro: quando torna con l’Inter
Il regista salta Pisa e Dortmund
L’Inter continua a gestire l’assenza di Hakan Calhanoglu, elemento fondamentale nello scacchiere di Cristian Chivu. Zielinski sta garantendo un rendimento positivo anche in cabina di regia, ma la presenza di uno specialista del ruolo come il centrocampista turco rappresenta comunque un valore aggiunto.
Il programma di recupero è stato definito con attenzione dallo staff tecnico per evitare ricadute. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il regista nerazzurro dovrebbe tornare a disposizione per la trasferta contro il Sassuolo, con l’obiettivo di partire titolare nel big match casalingo contro la Juventus.
Certe invece le assenze nelle prossime due uscite: il numero 20 salterà la sfida con il Pisa e il delicato impegno di Champions League sul campo del Borussia Dortmund. La strategia prevede un reinserimento graduale, con un primo rodaggio nel prossimo fine settimana di campionato in trasferta, per poi essere completamente pronto per lo scontro diretto con i bianconeri.