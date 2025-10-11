Chivu sorride per i TRE gioielli scovati in Atletico-Inter

Si è chiusa con una sconfitta maturata solamente ai rigori l’amichevole di respiro internazionale tra Atletico Madrid-Inter. Un match dal quale Cristian Chivu si sarebbe aspettato sicuramente qualcosa in più da due calciatori coi riflettori puntati come Luis Henrique ed Andy Diouf, entrambi poco sotto la sufficienza al termine dei novanta minuti.

Chi ha sorpreso invece per personalità e conoscenza del ruolo è stato il ventenne Leonardo Bovo. Costretto ad uscire ad inizio ripresa per un duro colpo incassato alla caviglia, il classe 2005 era stato schierato davanti alla difesa da titolare e si era reso protagonista di un’ottima prestazione. Stesso rendimento anche per Iwo Kaczmarski, altro calciatore che si sta mettendo in mostra con l’Inter U23 e che ieri sera ha impressionato per il carattere con cui è entrato in gara.

Infine, nonostante i pochi minuti avuti a disposizione nel finale di gara, chi ha lasciato buonissime sensazioni è anche Agbonifo. L’attaccante italo-nigeriano, prelavato dal Verona la scorsa estate, si è costruito subito una palla gol gigante, salvata solamente da un intervento super di Musso. Anche lui avrà a disposizione tutta la stagione in Serie C per cercare di far sbocciare il suo talento, ma quanto fatto vedere a Bengasi è stato senz’altro notevole.