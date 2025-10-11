Slitta il recupero di Thuram: “Ultimi controlli decisivi”

Non giungono buone notizie da Appiano Gentile in merito alle condizioni di Marcus Thuram. L’attaccante francese anche negli ultimi giorni ha svolto terapie per cercare di accelerare il recupero dall’infortunio al bicipite femorale, rimediato in Champions League nella vittoria sullo Slavia Praga. Il centravanti è stato nuovamente controllato dai medici nerazzurri, i quali hanno espresso la loro sentenza.

Contrariamente alle speranze coltivate nelle scorse ore, Thuram non riuscirà a fare il miracolo e recuperare per la trasferta di Roma di sabato 18 ottobre. Su indicazione dello staff, Marcus dovrà dunque rispettare i normali tempi di recupero e tentare di arrivare al 100% per il big match della settimana successiva contro il Napoli.

Come spiegato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, “il decorso procede bene”, ma “sono stati decisivi i controlli degli ultimi giorni”: l’Inter vuole assicurarsi di riavere un Thuram al meglio della condizione, non un calciatore al 70% con il rischio elevatissimo di ricadute. Da qui la decisione di non forzare e anticipare il suo ritorno in campo, dando fiducia contro la Roma ai due attaccanti che tanto bene stanno facendo in sua assenza al fianco di Lautaro: Bonny e Pio Esposito.