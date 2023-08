Almeno un attaccante entro l’inizio del campionato l’Inter vuole acquistarlo. Poi, se possibile, un altro per completare il reparto. Perché l’idea di piazzare Correa in uscita non è mai tramontata, seppur difficile. Ma non solo. Il Corriere della Sera in edicola oggi fa il punto della situazione sul reparto offensivo: Inzaghi avrebbe in mente il sogno di un quartetto composto da Lautaro, Thuram, Taremi (o Morata) e Sanchez, mentre la dirigenza spinge forte su Balogun a cui aggiungere un centravanti puro a costo zero o quasi (occhio a Zapata che piace alla Roma). Come detto il secondo colpo dipenderebbe dall’uscita di Correa “a meno che nell’emergenza non si decida di partire con 5 punte in rosa, cosa che non entusiasma di certo Zhang junior” scrive il quotidiano.

L’opinione di Passione Inter

Numeri alla mano ipotizzare addirittura un doppio colpo in attacco senza l’uscita di Correa appare decisamente improbabile. Oltre alla necessità di contenere i costi per il Settlement Agreement, subentrerebbe anche un problema relativo alla lista Champions soprattutto.