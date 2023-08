Tutto fatto per il rinnovo di Simone Inzaghi con l’Inter, come confermato dall’agente Tullio Tinti dopo il vertice in sede. Il Corriere dello Sport di oggi aggiunge dettagli e retroscena, raccontando anche di una proposta dall’Arabia Saudita che sarebbe finita sul tavolo dell’allenatore nerazzurro: un sondaggio al quale Inzaghi ha detto ‘no’ quando il procuratore gli ha chiesto un parere.

Ambizione e competizione hanno avuto la meglio, così come la voglia di continuare a far bene all’Inter. Secondo il quotidiano il prolungamento al 2025 dell’attuale contratto prevederà 5,5 milioni di euro netti come base fissa più dei bonus facili per raggiungere i 6 milioni oltre ai consueti premi per i trofei. Un ulteriore aumento dunque dopo la partenza a 4 milioni all’arrivo dalla Lazio ed il ritocco a 5 l’anno scorso che, con i vari bonus, lo ha portato a percepire 7 milioni di euro per l’ultima stagione con la finale di Champions League.

L’opinione di Passione Inter

Inzaghi si conferma terzo allenatore più pagato della Serie A dopo Allegri e Mourinho. Riconoscimento economico per la valorizzazione degli ultimi due anni e, soprattutto, un modo per rinforzare anche la sua posizione di fronte ad una squadra profondamente rinnovata. Raro per Marotta lasciare il proprio allenatore con un solo anno di contratto residuo.