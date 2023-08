Penultimo test amichevole per l’Inter di Simone Inzaghi prima del via al campionato. A Salisburgo questa sera la formazione nerazzurra incontrerà i padroni di casa della squadra targata Red Bull nella sfida in programma alle 19. La delegazione interista è partita in mattinata per l’Austria. Con il gruppo non c’era Lautaro Martinez, precauzionalmente a riposo per un leggero sovraccarico riferisce Sky. Niente di preoccupante per il momento, comunque: la presenza col Monza, alla prima di campionato, allo stato attuale delle cose non è in dubbio. Assente anche Acerbi che si era fermato nei giorni scorsi, mentre è subito a disposizione il nuovo portiere Yann Sommer ufficializzato meno di 48 ore fa.