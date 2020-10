CM.com – Distanza tra Calhanoglu e il Milan per il rinnovo: contatto Inter!

Nuova clamorosa fantasia di mercato in casa Inter. Come si apprende dall’indiscrezione appena lanciata da calciomercato.com, il club nerazzurro avrebbe fatto un timido tentativo lo scorso mese con gli agenti di Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco è infatti entrato nell’ultimo anno di contratto che lo lega al Milan e in questo momento è ben distante dal rinnovo. La sua volontà resta comunque quella di poter continuare a vestire la maglia rossonera, anche se i contorni economici dei negoziati stanno complicando il dialogo tra le parti.

L’Inter, in questa vicenda, lo scorso mese avrebbe informalmente chiesto aggiornamenti sul futuro del ragazzo. Il ruolo del calciatore, che nell’ultimo periodo si è esaltato da trequartista puro, potrebbe effettivamente essere valorizzato nel nuovo modulo interista. Anche se, lo scarso minutaggio che Antonio Conte ha concesso negli ultimi mesi ad un altro trequartista puro come Christian Eriksen, potrebbe scoraggiare sul nascere un’eventuale operazione. La richiesta che Calhanoglu ha fatto in partenza al Milan ammonta a poco meno di 7 milioni di euro a stagione per il rinnovo, e – qualora i rossoneri dovessero finalmente andare incontro alle esigenze del ragazzo – si potrebbe chiudere anche sui 5 milioni. Ma in questo momento tutto tace dalle parti di Milanello…

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<