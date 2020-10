Inter-Borussia M, le probabili formazioni: Bastoni in panchina, Sanchez in corsa per un posto. Eriksen ancora out?

Esordio stagionale per l’Inter di Antonio Conte in Champions League, nel match che domani avrà luogo a partire dalle 21.00 a San Siro contro il Borussia M’Gladbach. Una squadra molto giovane, quella allenata da Marco Rose, che non andrà assolutamente sottovalutata per via della grande capacità e imprevedibilità offensiva. Per cercare di ottenere immediatamente i tre punti ed affrontare con più serenità i prossimi impegni europei, la formazione nerazzurra avrà quindi l’obbligo di ritrovare subito una grande prestazione e lasciarsi alle spalle la sconfitta del derby. Vediamo così le probabili formazioni di Inter-Borussia, dopo le importanti indicazioni fornite nel pomeriggio da Conte in conferenza stampa.

INTER-BORUSSIA M, LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Vidal, Perisic; Sensi; Sanchez, Lukaku. All. Conte

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Kramer, Neuhaus; Hofmann, Stindl, Thuram; Embolo. All. Rose

