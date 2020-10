CM.com – Emerson e Marcos Alonso ancora nel mirino. Le statistiche non aiutano Perisic

Dopo la bocciatura della scorsa stagione ed il prestito al Bayern Monaco, Ivan Perisic è tornato all’Inter con grande fiducia e soprattutto da campione d’Europa. Anche per i mancati incastri di mercato Antonio Conte ha deciso di dargli un’altra chance ed utilizzarlo come esterno sinistro a tutta fascia.

Come riporta Calciomercato.com però l’Inter è sempre alla ricerca di un rinforzo in quel ruolo. In estate i nomi di Emerson Palmieri e Marcos Alonso erano i più caldi ed anche ora sono sempre nel mirino dei nerazzurri. Nonostante l’interesse anche della Juventus, i due giocatori del Chelsea potrebbero rappresentare una buona occasione a gennaio. Con Perisic in campo – giocatore decisamente più offensivo rispetto ad Ashley Young – l’Inter non è mai andata in vantaggio. Una statistica che di certo non aiuta.

