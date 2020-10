Coppa Italia – Udinese e Fiorentina non sbagliano. L’Inter agli ottavi contro la vincente

Non è stata solo una giornata a carattere europeo, ma si è giocata nel pomeriggio anche la Coppa Italia per il terzo turno preliminare. L’Inter entrerà in gioco direttamente agli ottavi di finale in programma il 13 e il 20 gennaio, e non è stata ancora decisa la data del match dei nerazzurri. Quello che è certo è invece l’avversario.

Sia Udinese che Fiorentina oggi hanno – come da pronostico – superato il turno rispettivamente contro Vicenza e Padova ed ora si affronteranno nel quarto turno preliminare. La vincente affronterà quindi l’Inter. I friulani vincono 3-1, mentre la squadra di Iachini 2-1 con la prima rete stagionale di Callejon.

