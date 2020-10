Social – Radu torna carico a disposizione di Conte: ecco il post

E’ terminato il periodo difficile per Ionut Radu. Il portiere dell’Inter è tornato ad allenarsi dopo la positività al Covid-19 che durava dallo scorso 9 ottobre. Il vice-Handanovic si è rimesso quindi a disposizione di Antonio Conte in attesa di un’occasione che potrebbe arrivare da un momento all’altro visti i tanti impegni ravvicinati di questa stagione.

Sul suo account Instagram Radu ha voluto caricarsi e far sapere a tutti i tifosi dell’Inter che lo hanno sostenuto in questo periodo difficile che è tornato: “If your dreams don’t scare you, they are too small”. Ecco il suo post: