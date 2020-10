Avventura inedita per Emre Belozoglu: è il nuovo direttore sportivo del Fenerbahce

Per Emre Belozoglu, ex giocatore dell’Inter che ha vestito la maglia nerazzurra per quattro stagioni, dal 2001 al 2005, sta per iniziare una nuova avventura con il suo Fenerbahce, squadra con la quale ha giocato in tre diverse occasioni distinte: è il nuovo direttore sportivo del club.

L’ex centrocampista turco, ritiratosi nell’agosto scorso proprio con la compagine giallonera, ha firmato un contratto di un anno con il Fenerbahce. Ecco le sue dichiarazioni dopo la nomina: “Indossare la maglia della squadra che ama e ritirarsi con essa è il sogno di ogni giocatore. Sono molto felice ed orgoglioso di questo. Vogliamo che i tifosi del Fenerbahce credano e si fidino di noi. Abbiamo bisogno del vostro supporto“.

