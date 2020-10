CM.com – Inter, ritorno di fiamma per Maksimovic: occasione per gennaio? Conte ci prova

Ritorno di fiamma sul mercato tra l’Inter e Maksimovic, difensore serbo del Napoli. Il suo contratto è in scadenza nel 2021, il club azzurro è al lavoro per non perderlo a zero ma c’è distanza economica tra l’offerta e la domanda dell’agente Fali Ramadani.

Maksimovic attualmente guadagna 1,2 milioni di euro netti ma ne chiede almeno 2,5/3 per rinnovare. De Laurentiis però, non è disposto ad andare oltre i 2 milioni. In caso di mancato accordo, già a gennaio il Napoli potrebbe privarsene per fare un minimo di cassa.

Come riportato da Calciomercato.com, in pole su tutte ci sarebbe l’Inter che lo aveva già cercato con Marotta che a gennaio potrebbe regalare a Conte un nuovo difensore dopo la partenza di Godin. In corsa c’è anche il Milan. Il derby è pronto ad infiammarsi in vista di gennaio ma i due club potrebbero anche aspettare giugno.

