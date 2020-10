Vieri esalta Messi: “È l’Harry Potter del calcio. Quando smetterà? Butterò via la mia televisione”

Juventus-Barcellona è terminata 0-2, ma il risultato sarebbe potuto essere ancora più rotondo di quello che è stato. I catalani hanno giocato un’ottima partita in fase offensiva, realizzando due gol ed andando vicino a trovarne almeno altri due. Uno dei re della serata è stato inevitabilmente Leo Messi, verso il quale Bobo Vieri, ai microfoni di CBS, ha voluto esprimere tutto il suo apprezzamento.

Juventus-Barcellona – “È stato un Barcellona incredibile, non c’è stata partita. Avrebbero potuto segnare sei o sette gol senza problemi. Non so come abbiano perso contro il Real Madrid, ma guardando la partita contro la Juventus si potrebbe pensare che non possano perdere contro nessuno. Come hanno giocato! Ogni partita è diversa, ma il Barcellona che ho visto è semplicemente incredibile”.

Messi – “È un mago, è l’Harry Potter del calcio e quando smetterà di giocare butterò via le mie televisioni. Non lavorerò più in TV, guarderò Netflix, basta, perché quando si ritirerà non ci sarà nient’altro da guardare. Peccato che non ci fossero tifosi allo stadio, dovrebbero vedere dal vivo una squadra così”.

