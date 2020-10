Altobelli ci crede: “Inter, puoi vincere lo scudetto. Quest’anno ha due squadre”

Sarà una stagione lunga e complicata, ma l’Inter vuole essere la grande protagonista. Dopo il secondo posto dello scorso campionato, i nerazzurri stanno tentando di alzare sempre più l’asticella ed è caccia alla Juventus, campione in carica.

Durante l’evento Sportlab organizzato da Tuttosport e Corriere dello Sport, l’ex nerazzurro Alessandro Altobelli ha detto la sua su questo campionato: “L’Inter deve ripartire dallo scorso campionato, dal secondo posto in campionato ad un 1 punto dalla Juventus e dalla finale di Europa League persa. Guardando questo campionato possiamo vedere come l’Inter si sia rinforzata. Abbiamo visto una squadra che segna tanti gol e che deve correggere qualche punto per essere super competitiva. Sarà una bella lotta tra Juventus ed Inter, anche per le 5 sostituzioni che si possono fare in partita. Tutte le big sono avvantaggiate, basti vedere la prima gara contro la Fiorentina dove ha ribaltato il risultato. A differenza degli altri anni ha una seconda squadra anche in panchina, giocatori che potrebbero giocare tranquillamente titolari. Sarà un bel campionato e penso che l’Inter possa farcela, Atalanta e Lazio permettendo”.

