Social – Conte al lavoro verso il Parma: in ufficio con il Subbuteo per gli schemi

Sabato pomeriggio alle 18:00 l’Inter di Antonio Conte torna in campo per il match di Serie A contro il Parma a San Siro. Pochi giorni dopo il pareggio di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, i nerazzurri vogliono subito rifarsi e dare continuità alla vittoria di sabato scorso contro il Genoa per scalare posizioni in campionato.

Il tecnico dell’Inter pochi minuti fa sul suo account Instagram ha mostrato come stia preparando il match di sabato in ufficio. Football Analysis e simulazione da tavolo degli schieramenti in campo, perché anche i dettagli sono fondamentali. “Il mio ufficio… La mia seconda casa!!!” il suo commento.