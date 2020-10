Dalla Spagna – Modric può lasciare Madrid a zero, l’Inter è la favorita

E’ stato un lungo tormentone che i tifosi dell’Inter ricorderanno sicuramente, ed ora potrebbe riproporsi: il suo nome è Luka Modric. Due stagioni fa la dirigenza nerazzurra – stando alle indiscrezioni di mercato – provò a portarlo a Milano, ma la resistenza del Real Madrid si impose. Il centrocampista croato andrà in scadenza di contratto la prossima estate ed al momento non sono ancora iniziati i discorsi su un suo rinnovo.

Come riporta il portale spagnolo Defensa Central il club interista sarebbe la favorita per il suo acquisto, nonostante un interessamento del Milan. Il progetto di Antonio Conte è quello più affascinante, nonostante la volontà di Modric è sempre quella di restare a Madrid. Il calciatore lo ha ribadito più volte, ma il club non ha ancora fatto passi verso questa direzione. L’Inter avrebbe anche già contattato i suoi agenti, facendo sapere di poter aspettare il tempo necessario per poi partire ufficialmente con le trattative.

