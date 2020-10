Sky – Sanchez mette nel mirino il Parma. Oggi e domani gli allenamenti decisivi

Non c’è tregua in questa parte di stagione per l’Inter, chiamata agli straordinari per i tanti impegni ravvicinati in Italia ed in Europa. Dopo il match di martedì che l’ha vista protagonista a Kiev, sabato i nerazzurri scenderanno di nuovo in campo per il match di Serie A contro il Parma alle ore 18:00 a San Siro.

In un momento così delicato, Antonio Conte ha bisogno di trovare energie e forza da tutta la rosa che pian piano sta ritornando al completo dopo i problemi delle scorse settimane. Alexis Sanchez – uscito nell’intervallo della partita contro il Borussia Mönchengladbach per una contrattura all’adduttore – potrebbe rientrare in panchina. Come riporta Sky Sport le sue condizioni stanno migliorando e lui si sente bene, ma saranno decisivi gli allenamenti di oggi pomeriggio e domani per vedere se potrà essere effettivamente a disposizione.

