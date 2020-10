GdS – Sensi, tormento infortuni. Solo 5 partite da titolare nel 2020

La sua presenza in campo si vede ed è fondamentale nel gioco di Antonio Conte, dimostrandolo nelle – poche – presenze in maglia Inter. Stefano Sensi non trova alcuna pace per i problemi fisici che continuamente lo tormentano e lo tengono lontano dai campi di gioco. L’ultima presenza risale allo scorso Lazio-Inter del 4 ottobre, da lì l’ennesimo infortunio.

Rientrato dalla Nazionale infatti, Sensi ha saltato il derby contro il Milan per squalifica, prima di un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Un problema fastidioso e serio, soprattutto per la difficile individuazione con esami clinici. Come riporta La Gazzetta dello Sport da inizio 2020 sono solo 5 le partite in cui il centrocampista è partito titolare, a dimostrazione della grande difficoltà che sta riscontrando. Eppure l’Inter ci crede, in estate è stato esercitato il diritto di riscatto dal Sassuolo e lui non molla: vuole prendersi la squadra, il rientro dopo la sosta di fine novembre si spera possa rappresentare l’inizio di una seconda avventura.

