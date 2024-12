Colpo di scena David per l’Inter: vuole firmare subito

Uno dei nomi grossi in sede di calciomercato per l’Inter e per molti altri grandi club nel 2025 è quello di Jonathan David, attaccante del Lille che è in scadenza di contratto a fine stagione e per questo ha attirato le attenzioni di tantissime società blasonate in tutta Europa.

Da tempo si vocifera di come l’Inter sia interessata al canadese che a fine gennaio potrà firmare con chi vorrà un pre-contratto valido per la stagione 2025/26 senza che la società scelta debba spendere un euro nel cartellino. Di fronte a queste condizioni, il presidente nerazzurro Beppe Marotta si è subito dimostrato interessato.

Come spesso capita in queste circostanze, però, gli agenti del giocatore alzano l’asticella sul tema delle commissioni e dell’ingaggio per il loro assistito. Si parla infatti di richieste per un contratto quinquennale da circa 80 milioni di euro complessivi.

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, l’Inter potrebbe aver abbandonato questa pista di mercato per concentrarsi su altre più sostenibili. Il club nerazzurro avrebbe bisogno di tempo per un’operazione del genere mentre invece David vuole firmare subito a gennaio il nuovo contratto con la sua nuova squadra senza più aspettare.

Da qui si fa largo dunque la possibilità che il giocatore canadese, in via di separazione a fine stagione con il Lille, possa prendere altre strade lontane da Appiano Gentile e forse anche da tutta la Serie A dato che tante squadre straniere lo hanno segnato nella loro lista obiettivi.