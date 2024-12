In Argentina sicuri: “Castro al Mondiale per Club con l’Inter”

Santiago Castro è diventato negli ultimi mesi un obiettivo concreto per il mercato dell’Inter. Il centravanti di proprietà del Bologna è diventato l’erede di Joshua Zirkzee nell’attacco di Vincenzo Italiano dopo la partenza dell’olandese e sta disputando un’ottima stagione.

Per caratteristiche, viene visto dal club nerazzurro come il perfetto erede di Lautaro Martinez nel reparto d’attacco. In estate, infatti, Simone Inzaghi saluterà Marko Arnautovic e Joaquin Correa, entrambi giunti a fine corsa per la scadenza dei rispettivi contratti. A riempire lo slot lasciato libero dalle due partenze, dunque, potrebbe essere proprio Castro.

In Argentina sono piuttosto sicuri che l’Inter presenterà entro la prossima estate un’offerta da 25/30 milioni di euro al Bologna per aggiudicarsi il talentuoso classe 2004. Come riportato da La Nacion, il club nerazzurro potrebbe addirittura anticipare l’approdo di Castro ad inizio giugno così da averlo a disposizione per il Mondiale per Club.

Questo perché verrà introdotta una finestra speciale di mercato dal 1° al 10 giugno da parte della Fifa, nella quale i club partecipanti al Mondiale potranno decidere di rinforzare i propri organici. Secondo il noto diario argentino, sono dunque alte le possibilità che “Castro possa essere rivale del River” con la maglia dell‘Inter durante la l’attesissimo torneo in programma negli Stati Uniti.