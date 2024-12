Calvario Acerbi, slitta ancora il ritorno in campo con l’Inter

Si allungano ulteriormente i tempi di recupero dall’infortunio per Francesco Acerbi. Il difensore, ai box da oltre un mese per un serio problema muscolare, non verrà infatti convocato per la trasferta di domani pomeriggio contro il Cagliari, contrariamente a quanto inizialmente auspicato da Simone Inzaghi.

Il nuovo obiettivo dell’Inter è adesso riavere il centrale ex Lazio per l’impegno di Riad in Supercoppa Italiana ad inizio 2025, per la semifinale del 2 gennaio in programma contro l’Atalanta. Sia Acerbi che Pavard puntano a rientrare tra i convocati per giocarsi il primo trofeo della stagione insieme ai compagni, anche se le loro condizioni verranno rivalutate meglio nei prossimi giorni.

Come riportato dagli ultimi aggiornamenti del Corriere dello Sport, l’italiano sembra comunque essere più avanti rispetto al compagno francese. Entrambi dovrebbero in ogni caso partire con tutta la squadra per la spedizione in Arabia Saudita che avrà ufficialmente inizio lunedì 30 dicembre.