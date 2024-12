Nuovo affare tra Inter e Real Madrid: intesa sui 25 milioni

Inter e Real Madrid potrebbero presto tornare a collaborare sul mercato. Ad agevolare una possibile operazione in programma la prossima estate, sono gli ottimi rapporti che ormai da anni legano i due club. Lo dimostra ad esempio l’affare Hakimi, strappato dai nerazzurri ai blancos nel 2020 nonostante l’elevata concorrenza intorno all’esterno marocchino.

Quello messo nel mirino da Marotta e Ausilio, tra l’altro, potrebbe trasformarsi a tutti gli effetti in un nuovo colpo ‘alla Hakimi‘. Questo perché il nome in questione è quello di Nico Paz, acquistato la scorsa estate dal Como a titolo definitivo. Nei suoi confronti, come ricordato da Tuttosport questa mattina, il Real Madrid ha però mantenuto un’opzione per il riacquisto sui 12 milioni.

L‘Inter – a quel punto – presenterebbe un’offerta da 25 milioni agli spagnoli, dove Nico Paz ad oggi avrebbe enormi difficoltà a trovare spazio sulla trequarti. Un disegno perfetto per aggiudicarsi un fantasista giovane e di enorme talento, ma soprattutto per anticipare la concorrenza di club inglesi sulle sue tracce come Arsenal e Manchester United.

Il Real Madrid, in virtù degli ottimi rapporti, difficilmente si opporrebbe davanti ad una proposta del genere. L’unica incognita, piuttosto, riguarda la formula della cessione. Pare infatti che Florentino Perez voglia ripetere con l’Inter quanto fatto negli anni scorsi con Milan e Juventus con le cessioni di Brahim Diaz e Morata.

Se l’Inter acquistasse ad esempio Nico Paz per 25 milioni, il Real Madrid farebbe in modo di mantenere il controllo del calciatore con una nuova clausola di riacquisto da esercitare entro i primi due anni dal suo addio, da circa 40 milioni. Una formula poco gradita dal club nerazzurro che vorrebbe invece valorizzare l’argentino e averne il pieno possesso nell’ottica di una futura plusvalenza.