Niente pazienza Inter su Carboni: CESSIONE a titolo definitivo

L’Inter continua a cercare dei nuovi giovani talenti da mettere al servizio di Simone Inzaghi per la nuova rosa del 2025 che avrà un’età media più bassa. Per questo i dirigenti nerazzurri vanno a caccia dei migliori giocatori futuribili della Serie A.

Un giocatore di assoluto valore che l’Inter ha già in casa è senza dubbio Valentin Carboni, fantasista classe 2005 che nella passata stagione a Monza ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli del calcio italiano. Rientrato dal prestito in Brianza, quest’anno l’argentino sarebbe dovuto andare a fare ancora più esperienza nel Marsiglia ma un brutto infortunio lo ha fermato subito all’alba del campionato.

Questa notizia è stata presa con grande rammarico dai tifosi nerazzurri perché si tratta di un incidente che rallenta notevolmente il piano di crescita di Carboni. Dopo una rottura del legamento crociato non sono infatti mai certi i tempi di recupero e molto probabilmente il talento classe 2005 dovrà stare fermo ai box tutta la stagione.

Nel frattempo si inizia a ragionare sul suo futuro, secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, in Francia sono ancora certi delle sue qualità e l’OM vorrebbe provare ad imbastire un’altra operazione per il prossimo campionato ridiscutendo però i termini dell’affare visto che era presente un diritto di riscatto (e controriscatto in favore dell’Inter) a delle cifre alte. Carboni dunque può tornare presto in Ligue 1.