Colpo in difesa, c’è il muro: “Serve un’offerta FARAONICA”

Nelle ultime ore, si è aggiunto un nuovo nome alla lista degli obiettivi in casa Inter per quanto riguarda la difesa. Si tratta del difensore del Nantes, Nathan Zézé. Il classe 2005 sarebbe perfettamente in linea con i parametri di Oaktree, ma l’operazione non sembra essere semplice.

Infatti, come riportato dal sito francese But! Football Club, il club transalpino si aspetterebbe un’offerta eccezionale per il giovane centrale, superiore ai 15 milioni di euro che erano stati ipotizzati inizialmente. Solo di fronte a una proposta faraonica il Nantes sembrerebbe disposto a lasciare partire Zézé.