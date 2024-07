L’Inter “mette da parte” un obiettivo di mercato: DUE motivi

Il mercato dell’Inter ha già visto diverse operazioni importanti in entrata, in grado di aumentare le risorse a disposizione di Simone Inzaghi. Manca ormai poco, allora, per completare la rosa, con la dirigenza impegnata attualmente nella ricerca di un difensore centrale mancino.

Nella lista degli obiettivi, però, non sembrerebbe più rientrare Robert Renan dello Zenit San Pietroburgo. Il centrale brasiliano classe 2003, attualmente in prestito all’Internacional de Porto Alegre, sarebbe stato “messo da parte” per due motivi.

Li riporta il Corriere dello Sport: il primo sarebbe il costo dell’operazione, circa 20 milioni di euro, ritenuto troppo alto dall’Inter, mentre il secondo sarebbe la difficoltà di impostare una trattativa efficace con lo stesso Zenit.