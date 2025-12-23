Colpo di scena Bellanova: può tornare all’Inter

Ritorno di fiamma improvviso in casa Inter nel bel mezzo del casting portato avanti dalla società per la fascia destra. L’infortunio alla caviglia di Denzel Dumfries, costretto a sottoporsi ad intervento chirurgico, costringerà infatti il club nerazzurro ad intervenire nel corso del mercato di gennaio, in modo da sopperire alla lunga assenza dell’olandese prevista per oltre due mesi.

Oltre ai vari profili di cui si è tanto discusso nelle ultime settimane, da Norton-Cuffy a Valincic e Touré, un nome valutato dall’Inter nelle ultime ore è quello di Raoul Bellanova. L’esterno di proprietà dell’Atalanta, secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, potrebbe seriamente tornare a vestire la maglia già indossata in prestito durante la stagione 2022-23.

Un’indiscrezione che si incrocia con un altro obiettivo nerazzurro ben più complicato, vale a dire Marco Palestra. L’esterno in prestito al Cagliari tornerà a Bergamo al termine della stagione: nonostante il forte interesse dell’Inter nei suoi confronti, la valutazione già molto alta del classe 2005 potrebbe rendere più complicato del previsto un eventuale affare.