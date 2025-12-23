Trevisani boccia Luis Henrique, ma esalta Diouf

Il noto telecronista Riccardo Trevisani ha espresso nel corso dell’ultima puntata di Fontana di Trevi il suo giudizio sui colpi estivi dell’Inter, riservando parole completamente opposte per i due nuovi arrivati. Il giornalista non ha nascosto il suo entusiasmo per Andy Diouf, mentre ha stroncato senza mezzi termini le recenti prestazioni di Luis Henrique.

“Io sono innamorato di Diouf, dal vivo o dalla televisione cambia poco. È un ragazzo che ha personalità, vuole la palla, prova sempre la giocata, ha un buonissimo sinistro, anche al Lens era un buon giocatore”, ha dichiarato Trevisani. Secondo il giornalista, il giovane esterno è stato giudicato troppo in fretta dopo un ingresso negativo a partita in corso, ma le sue qualità emergono chiaramente.

Secondo Trevisani, dunque, l’Inter troverà il modo di impiegarlo con continuità. Ben diverso invece il giudizio su Luis Henrique, considerato l’unico errore della campagna acquisti nerazzurra: “L’Inter ha sbagliato un solo acquisto e ve lo dico da agosto, non dopo averlo visto giocare, Luis Henrique. Non vale 25 milioni neanche tra sei vite, come Lang”.

Il giornalista ha poi aggiunto che il brasiliano rischia di perdere spazio nelle gerarchie a causa della concorrenza di Carlos Augusto, naturalmente mancino, e dello stesso Diouf. “Giocatore veloce, con discreta tecnica, media qualità ma può fare la riserva della riserva, può fare il terzo esterno nell’Inter”, è stata la sentenza definitiva su Luis Henrique.