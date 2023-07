Da Onana a Sommer: l’Inter si indebolisce? Il confronto statistico

André Onana ha salutato l’Inter con un messaggio che ha toccato il cuore dei tifosi ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura al Manchester United. A Milano, nel frattempo, bisogna stringere per mettere a disposizione di Simone Inzaghi il nuovo portiere titolare che al momento sembra essere stato individuato a Yann Sommer: sempre più vicino, ma c’è ancora da trattare col Bayern Monaco. Si apre allora il dibattito: l’Inter si indebolisce con questa operazione? Se sì, di quanto?

Mettiamo alcuni dati dell’ultima stagione a confronto, ricordando che Onana ha giocato tutto l’anno con l’Inter mentre Sommer nella prima parte di stagione ha difeso i pali del Borussia Moenchengladbach (decimo a fine Bundesliga) e poi è passato al Bayern Monaco per sostituire l’infortunato Neuer.

André Onana Yann Sommer Età 27 34 Altezza 1,90 1,83 Partite giocate 41 36 Gol subiti 36 45 Errori 1 2 Clean sheet 19 11 Passaggi lunghi 7,24 (46,9%) 4,86 (45,3%) PSxG-GA* 0,13 0,13 Palloni toccati a partita 43,81 48,03 *fonte FBREF: Post Shot Expected Goals – gol subiti. Un numero positivo suggerisce maggior fortuna o un’abilità sopra la media da parte del portiere nello stoppare i tiri ricevuti.

Qualche settimana fa sul nostro sito e sul nostro canale YouTube abbiamo pubblicato un’analisi nella quale siamo andati ad analizzare in profondità le statistiche per individuare il miglior erede possibile di Onana secondo i dati. Come in quell’occasione, ribadiamo che statisticamente Sommer emerge come uno dei portieri low cost più “sovrapponibili” alle caratteristiche di Onana.

Soprattutto nel gioco coi piedi, dove addirittura tocca a partita più palloni del camerunese ma con meno lanci lunghi a partita (anche se con una percentuale di precisione praticamente identica a quella dell’ormai ex nerazzurro). In generale, dunque, Onana è stato più spesso una catapulta per innescare gli attaccanti, mentre Sommer tende più a gestire il pallone con i difensori e i centrocampisti deputati alla costruzione e alla verticalizzazione. Quando serve però non si fa pregare per andare in profondità e l’ex compagno Thuram, pronto a ritrovarlo alla Pinetina, ne sa qualcosa. Lo svizzero, però, si prende spesso dei rischi che a differenza di Onana, che quest’anno è stato praticamente quasi perfetto, lo ha indotto a commettere degli errori.

Dal punto di vista dell’efficacia tra i pali il dato Post Shot Expected Goals – gol subiti, uno dei più importanti da considerare poiché non direttamente influenzato anche dal contesto di squadra, è praticamente identico. Anche se c’è la componente anagrafica da considerare: Onana può ancora crescere, mentre Sommer vista anche la statura non elevatissima deve fare molto affidamento sui riflessi e sull’anticipo della parata. Andando per i 35 anni può perdere qualcosa in termini di freschezza atletica e, quindi, pagarne maggiormente le spese tra i pali.

In definitiva è sempre bene ricordare una considerazione semplice quanto sostanziale: il prezzo di mercato tendenzialmente segue il valore tecnico del calciatore e dunque di fronte alla cessione per 55 milioni di euro che ne fa il terzo portiere più costo nella storia del calcio, qualsiasi sostituto rappresenta un passo indietro sulla carta. Altrimenti lo United avrebbe potuto risparmiare andando direttamente su Sommer, che però sembra il profilo giusto per… “cadere in piedi” nell’immediato. O almeno un colpo che ha una sua logica. Anche se in ottica progettuale e di medio termine, servirà altro. Trubin, magari?