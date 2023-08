Tra Taremi e Arnautovic su tutti, poi Morata e Beto, l’Inter con varie difficoltà sta cercando di portare a casa una prima punta da mettere a disposizione di Simone Inzaghi. Ma l’obiettivo originale, in realtà, sarebbe quello di completare due acquisti in quel reparto, prevedendo la cessione di Joaquin Correa che però di fatto “blocca il mercato”, scrive La Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano la dirigenza nerazzurra sta cercando di piazzare l’argentino, la cui partenza libererebbe risorse importanti a bilancio con cui puntare un centravanti di maggior spessore o, meglio ancora, due colpi ben assestati. Il Tucu, però, vuole restare e all’orizzonte non si vedono nuove offerte.