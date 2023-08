L’Inter ha sistemato la lacuna in porta annunciando nel giro di poche ore Yann Sommer ed Emil Audero, ufficialmente un calciatore nerazzurro da ieri e di base prima alternativa all’esperto estremo difensore svizzero. Attenzione però alle possibili sorprese, perché rispetto alle gerarchie scolpite nella pietra a cui Inzaghi ci aveva abituati fino a prima dell’avvicendamento Handanovic-Onana potrebbe esserci una novità. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti il tecnico non pensa ad una “monarchia svizzera” tra i pali dell’Inter, bensì ad un’alternanza in cui anche l’ex Sampdoria indosserà spesso i guanti seppur partendo da secondo.

L’opinione di Passione Inter

Considerando i due portieri entrambi nuovi nel mondo Inter, la competizione può spingerli a tirar fuori il meglio. Sommer è esperto e in grado di gestire la pressione, Audero un buon paracadute bravo tra i pali e già abituato a giocare con i piedi. Negli ultimi anni si è visto, non solo all’Inter, quanto sia importante un secondo affidabile e sul pezzo, non scongelato solo per le emergenze.