Correa, addio Inter e nuova squadra in Serie A: contatti in corso

Joaquin Correa è uno degli esuberi presenti in ritiro con Simone Inzaghi da sabato scorso. L’attaccante argentino, arrivato dalla Lazio nel 2021, l’anno scorso è stato ceduto in prestito al Marsiglia che però ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto. Per questo, l’Inter è alla ricerca di compratore a titolo definitivo per il classe 1993, considerato il contratto in scadenza nel 2025 che rende impraticabile la strada di un nuovo prestito.

Nelle scorse settimane si sono fatti avanti due club pronti a riportarlo in Argentina, ovvero River Plate ed Estudiantes, ma il giocatore non vuole tornare in Sudamerica. Al tempo stesso, non sarebbe attratto neppure dall’opzione Aek Atene, dove il tecnico Matias Almeyda vorrebbe portare il suo connazionale.

Il vero desiderio di Correa sarebbe quello di trovare una nuova squadra in Serie A ed ecco che nelle ultime ore si sta facendo avanti – secondo Tuttomercatoweb – il Monza. I brianzoli vorrebbero prendere il Tucu e per questo hanno fatto partire i primi sondaggi esplorativi con l’Inter, all’interno dei quali hanno preso tempo perché necessitano di cedere qualcuno in attacco (Petagna o Maric).