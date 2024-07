Dove sono le critiche al blocco Inter? Il numero è IMPRESSIONANTE

Fra le tante critiche emerse dopo l’eliminazione dell’Italia agli Europei in Germania, una delle più feroci è stata rivolta al cosiddetto “blocco Inter“. Fra gli Azzurri, infatti, c’erano ben cinque esponenti della formazione campione d’Italia con Simone Inzaghi in Germania.

Si è discusso, ad esempio, sul valore assoluto dei giocatori al di fuori del contesto nerazzurro, che sarebbe inferiore rispetto a quello che viene abitualmente espresso in Italia. Tuttavia, c’è un numero esplicativo che prende a riferimento i gol segnati dai giocatori fra Europei e Coppa America, attribuendoli alle rispettive squadre d’appartenenza.

Ebbene, in questa speciale classifica l’Inter si piazza al primo posto in tutto il mondo con ben 10 reti realizzate. Una metà è stata realizzata dal solo Lautaro Martinez, capocannoniere e vincitore della Coppa America con ben 5 centri, fra cui quello decisivo nel secondo tempo supplementare in finale contro la Colombia. Le altre 5 sono state realizzate da Bastoni e Barella (Italia), Calhanoglu (Turchia), De Vrij (Olanda) e Arnautovic (Austria). Al secondo posto troviamo Real Madrid e Liverpool.