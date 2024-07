Acerbi fa progressi: ecco quando tornerà a disposizione

Fra i giocatori presenti in ritiro con Simone Inzaghi da sabato 13 luglio, ce n’è uno che si sta ancora allenando a parte: si tratta di Francesco Acerbi. Il difensore dell’Inter, infatti, si è sottoposto a un intervento chirurgico nei primi giorni di giugno per risolvere i problemi di pubalgia che lo hanno condizionato nella seconda parte di stagione, costringendolo a saltare anche gli Europei con l’Italia.

Il centrale ex Lazio ha svolto lavoro differenziato anche oggi, in entrambe le sedute organizzate dal tecnico piacentino, che sta martellando i suoi puntando sull’intensità. Secondo Sky Sport, il graduale rientro in gruppo di Acerbi è previsto per l’inizio della prossima settimana.

Il difensore classe 1988 salterà quindi gli impegni contro Lugano (mercoledì 17) e – con tutta probabilità – Pergolettese (lunedì 22). Possibile una sua presenza in campo per la terza amichevole dell’Inter, in programma sabato 27 a Cesena contro il Las Palmas.