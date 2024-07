Inzaghi è già un martello: ad Appiano doppia seduta durissima

Si è subito cominciato a fare sul serio ad Appiano Gentile in quella che a tutti gli effetti è stata la prima vera giornata di lavoro. Dopo i test fisici svolti dai calciatori presenti al raduno lo scorso sabato, ieri Simone Inzaghi ha comandato una doppia seduta nella quale ha fatto sudare non poco i suoi ragazzi.

Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, particolarmente dura è stata la sessione mattutina nella quale i calciatori hanno dovuto sostenere una serie di ripetute sfiancanti sui mille metri. Decisamente più leggera e piacevole la seduta del pomeriggio, basata su partitelle a tema con il pallone tornato protagonista.

Il duro lavoro della squadra di Inzaghi andrà avanti sino a mercoledì, giornata in cui ad Appiano Gentile andrà in scena la prima amichevole di questo pre-campionato come da tradizione contro il Lugano. Dal giorno dopo, invece, inizieranno i rientri dei numerosi Nazionali ora in vacanza, a partire dal nuovo acquisto Zielinski e da Asllani.