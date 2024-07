Nuovo difensore Inter in chiusura: c’è il sì di Oaktree

La fase dedicata al casting per il nuovo centrale dell’Inter, sembra sia giunta al termine. Il club nerazzurro, costretto a rituffarsi sul mercato dei difensori a causa del lungo infortunio rimediato in Nazionale da Tajon Buchanan, ha scelto il profilo ideale per il reparto arretrato di Simone Inzaghi.

Nonostante le opportunità a parametro zero legate a Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez, il primo nome schizzato sulla lista dei preferiti è diventato quello di David Cabal. Il difensore di proprietà del Verona rientra nei parametri dettati da Oaktree, in virtù soprattutto della giovanissima età. Il classe 2001 ha dunque strappato il gradimento della proprietà americana che ha dato il definitivo via libera ai dirigenti per affondare il colpo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci si attende durante questa settimana un assalto da parte dell’Inter nei confronti di Cabal. Il colombiano diverrebbe un altro colpo alla Bisseck, non solo per la giovane età ma anche per le cifre che gravitano intorno all’operazione con il Verona, tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Oltre ai nerazzurri, si è registrato in questo momento un timido interesse da parte della Juventus che sa tanto di manovra di disturbo, senza dimenticare un sondaggio da parte del Rennes.

Tra i motivi che hanno convinto il club a puntare forte su Cabal, oltre ai contorni economici di un giovane difensore che vanta già 34 presenze in Serie A, anche la sua straordinaria duttilità in campo. Il centrale di piede mancino può infatti essere impiegato sia da braccetto a sinistra che da quinto di centrocampo.