Correa-Monza, telefonata con l’Inter: Galliani spiega tutto

A margine di un evento commerciale andato in scena questo pomeriggio, Adriano Galliani ha fatto il punto sulle principali priorità di calciomercato del Monza. In particolare, nelle scorse ore è stato riproposto il nome di Joaquin Correa, rientrato all’Inter dal prestito al Marsiglia, come uno dei possibili obiettivi per il nuovo attacco di Alessandro Nesta.

A tal proposito, questo è stato il commento di Galliani sul Tucu: “Telefonata con l’Inter per Correa? No, noi davanti siamo in tanti. Acclarato che si gioca col 3-4-2-1, davanti noi abbiamo tanti giocatori. Proviamo a pensare a Colpani e Forson come sotto punta di destra e magari anche Vignato. Dany Mota e Caprari di là, Petagna e Djuric punta. Siamo in 7 per 3 ruoli. Numericamente davanti siamo assolutamente coperti”.