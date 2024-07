Dopo aver solamente sfiorato l’approdo all’Inter, Bento potrebbe intraprendere a giorni una nuova esperienza lontano dal Brasile. Il portiere già nel giro della Nazionale verdeoro, trattato dai nerazzurri per oltre un anno, era stato scartato definitivamente nelle scorse settimane per diverse ragioni da parte dei dirigenti interisti.

Innanzitutto a causa della valutazione da oltre 20 milioni di euro fatta dall’Athletico Paranaense nei suoi confronti e ritenuta fin troppo alta da parte dell’Inter. L’opportunità di ingaggiare un portiere molto apprezzato da Simone Inzaghi come Josep Martinez dal Genoa, a cifre peraltro decisamente inferiori rispetto a quelle richieste per Bento, ha convinto l’Inter a scegliere lo spagnolo come vice ed erede di Yann Sommer.

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, nonostante il desiderio di approdare in Europa, la carriera del brasiliano potrebbe proseguire altrove. Su Bento è infatti schizzato nelle scorse ore l’interesse molto forte da parte dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Il club arabo, dopo il tentativo andato a vuoto per Ederson del Manchester City, è pronto a strappare l’estremo difensore alla concorrenza della Premier League.

Questo l’aggiornamento dell’esperto di mercato su X: “La trattativa tra l’Al-Nassr e il Manchester City per Ederson è al momento saltata dopo la proposta da 30 milioni di euro respinta davanti ad una richiesta da 60 milioni. Bento, portiere dell’Athletico Paranaense e del Brasile, è adesso uno dei nomi principali sulla lista dell’Al-Nassr. Colloqui in corso”.