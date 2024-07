L’Inter piazza il quinto colpo di mercato: è già sbarcato a Milano

L’Inter si appresta a piazzare il quinto colpo ufficiale di questa finestra estiva di calciomercato. Da pochissimi minuti, infatti, presso l’aeroporto di Linate a Milano è sbarcato il giovanissimo nuovo acquisto dei nerazzurri.

Si tratta di Alex Perez, difensore classe 2006 che arriva dal Betis. Come confermato da Calciomercato.it, lo spagnolo sbarca all’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto e percentuale sulla futura rivendita nella mani del club andaluso. Queste sono state le prime parole pronunciate dal centrale al suo arrivo a Milano: “Sono molto felice di giocare nell’Inter”.

Nella giornata di domani Perez sosterrà le consuete visite mediche prima di siglare ufficialmente il suo nuovo contratto con il club nerazzurro. Una volta sistemati gli ultimi passaggi burocratici, lo spagnolo raggiungerà Appiano Gentile e si metterà a disposizione di Simone Inzaghi per tutto il pre-campionato.

Il difensore verrà valutato dal tecnico che deciderà se trattenerlo in prima squadra per tutta la stagione, oppure se – come previsto inizialmente dalla società – dargli l’opportunità di crescere inizialmente con la formazione Primavera.